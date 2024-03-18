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В Барнауле задержали пассажира, который курил в самолете

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В Барнауле задержали пассажира, который курил в самолете

Очередного курильщика на борту самолета задержала транспортная полиция в Барнауле.

Известно, что 36-летний житель Алтайского края летел из Санкт-Петербурга домой. Во время полета мужчина закурил сигарету в туалетной комнате лайнера. Однако остаться безнаказанным за нарушение ему не удалось.

В аэропорту краевой столицы его «с распростертыми объятиями» приняли транспортные полицейские. Задержанный признал свою вину, и инцидент обошелся без дебоша.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

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Взято отсюда.

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