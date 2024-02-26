В Барнауле задержали серийного грабителя машин

С начала 2023 года более 20 жителей Барнаула обратились в полицию с заявлением о краже из автомобилей. Общий ущерб составил около 100 000 рублей.

Злоумышленник взламывал двери машин, в основном грузовых, и похищал ценные вещи: электроинструменты, строительное и садовое оборудование, магнитолы, видеорегистраторы, сабвуферы.

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 38-летний житель Барнаула.

При обыске в его квартире нашли около 165 похищенных предметов. Часть вещей мужчина успел сбыть в ломбард.

Следователи возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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