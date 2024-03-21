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В Барнауле задержали «трафаретчиков» из Новосибирска

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В Барнауле задержали «трафаретчиков» из Новосибирска

В Алтайском крае с 18 марта проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В ее рамках сотрудники полиции пристально следят за подозрительными лицами, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

Так, накануне ночью в Барнауле сотрудники Госавтоинспекции пресекли противоправную деятельность двух жителей Новосибирска. Они наносили на стены жилых домов надписи, рекламирующие нелегальные интернет-ресурсы по продаже запрещенных веществ. Правонарушителей доставили в отдел полиции.

Было установлено, что молодые люди через один из мессенджеров нашли объявление о подработке. Им предложили наносить надписи пронаркотического содержания на фасады зданий, чтобы привлечь «клиентов» в нелегальные интернет-магазины.

В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают иные возможные факты правонарушений.

Кроме того, сотрудники полиции совместно со студентами и волонтерами регулярно проводят акции «Пойдем, закрасим!». Одна из последних прошла 11 марта. Общими усилиями было ликвидировано более 50 надписей.

В региональном ГУ МВД напомнили, что барнаульцы могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков по телефону дежурной части УМВД 8 (3852) 391–645 либо по телефону 02. Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю — 8 (3852) 63–03–15.

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Взято отсюда.

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