В Барнауле задержан подозреваемый в покушении на убийство водителя такси

По данным следствия, 4 марта 2024 года подозреваемый, находясь в городе Барнауле, заказал автомобиль такси для поездки до станции Ребриха.

В ходе движения автомобиля мужчина передумал ехать по первоначальному адресу и попросил водителя отвезти его в другое место. После того, как таксист потребовал рассчитаться, между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый имевшимся при себе ножом порезал лицо потерпевшего. Довести преступный умысел на убийство ему не удалось, так как водитель оказал активное сопротивление и выбил нож из рук мужчины, — сообщает СК по краю.

За покушение на убийство в отношении 48-летнего жителя Ребрихинского района возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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