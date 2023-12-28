Лед прошел проверку и готов принимать гостей
В эту субботу, 16 декабря, в парке «Центральный» торжественно откроют каток. Лед уже прошел проверку и готов принимать гостей. Об этом администрация парка сообщила в группе во «Вконтакте».
— Уже в эту субботу парк культуры и отдыха «Центральный» распахнет свои двери для посетителей. В 15:00 состоится костюмированный заезд на катке, — уточняют сотрудники.
Каток подготовили к торжественному открытию парка после реконструкции. Для посетителей «Центральный» откроется утром 16 декабря — торжественная часть начнется в 14:00. В развлекательной программе: встреча гостей чаем и сушками, выступление молодежного хора и костюмированный заезд на коньках.
Парк был закрыт на реконструкцию в мае 2023 года. За полгода там отремонтировали центральную аллею, обновили дорожки и освещение, установили скамейки, урны и высадили новые деревья.
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28.12.2023