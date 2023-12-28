Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнаульском парке «Центральный» залили каток — узнали, когда он откроется

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Лед прошел проверку и готов принимать гостей

В Барнаульском парке «Центральный» залили каток — узнали, когда он откроется

В эту субботу, 16 декабря, в парке «Центральный» торжественно откроют каток. Лед уже прошел проверку и готов принимать гостей. Об этом администрация парка сообщила в группе во «Вконтакте».

— Уже в эту субботу парк культуры и отдыха «Центральный» распахнет свои двери для посетителей. В 15:00 состоится костюмированный заезд на катке, — уточняют сотрудники.

Каток подготовили к торжественному открытию парка после реконструкции. Для посетителей «Центральный» откроется утром 16 декабря — торжественная часть начнется в 14:00. В развлекательной программе: встреча гостей чаем и сушками, выступление молодежного хора и костюмированный заезд на коньках.

Парк был закрыт на реконструкцию в мае 2023 года. За полгода там отремонтировали центральную аллею, обновили дорожки и освещение, установили скамейки, урны и высадили новые деревья.

Взято Источник
28.12.2023

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Старые, японские, но уже не дешевые. Смотрим, как подорожали любимые авто барнаульцев

29.12.2023

 Здоровье

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Здоровье

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Здоровье

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

 Спорт

Барнаульские спортсмены из «Инваспорта» начнут тренировки в новом помещении уже в январе

29.12.2023

 Недвижимость и ЖКХ

Автодорстрой очищает улицы города от снега

29.12.2023

 Новости Алтай

Автодорстрой очищает улицы города от снега

28.12.2023

 Образование

В Барнауле очищают улицы после снегопада

28.12.2023

 Образование

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

28.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix