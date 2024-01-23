реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Белоярской крепости ночью произошел очередной пожар

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Белоярской крепости ночью произошел очередной пожар

Фото: vk.com/beloyarskaya_krepost

Это уже не первый пожар, который произошел в Белоярской крепости. Ранее здесь сгорела крыша и пострадали некоторые помещения

Ночью 21 января в Белоярской крепости под Новоалтайском произошел пожар, сообщается в соцсетях музея.

В результате случившегося полностью сгорел Дом Приказчика, в котором находились все экспонаты.

Возможной причиной возгорания стало печное отопление.

В связи с этим, к сожалению, музей пока приостанавливает экскурсионную деятельность“, – говорится в сообщении.

Напомним, что это уже не первый пожар в крепости. Ранее ЧП произошло 16 ноября 2021 года. Общая площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет. Тогда в крепости полностью сгорела крыша и пострадали помещения.

Белоярская средневековая крепость – первый укрепленный форпост, появившийся в 1717 году на территории современного Алтайского края и положивший начало его присоединению и освоению Российским государством. Активисты воссоздали ее и устроили музей под открытым небом. Там также проводили колоритные фотосессии и устраивали исторические реконструкции.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , новости алтай лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Остров сокровищ. Какие богатства таят в себе недра Алтайского края и почему промышленникам трудно их освоить

23.01.2024

 Интересное

ТЦ и «магниты». Еще три торговых объекта выставили на продажу в Барнауле

23.01.2024

 Интересное

Покатушки в санях, гонка на картах и реки сбитня. Куда сходить и как отметить Татьянин день в Барнауле

23.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объединят два педагогических вуза

23.01.2024

 Новости Барнаул

Крупный пожар произошел в уникальной Белоярской крепости Новоалтайска

23.01.2024

 Новости Барнаул

Жители Алтайского края смогут задать вопросы по защите своих прав от действий кредиторов

23.01.2024

 Новости Барнаул

В Китае произошло серьезное землетрясение, которое ощущалось в соседних странах

23.01.2024

 Новости Барнаул

Сотрудник таможни Алтайского края отказался от взятки в тысячу долларов

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске