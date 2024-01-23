В Белоярской крепости произошёл пожар на объекте «Дом приказчика»

Это уже не первый пожар в музее под открытым небом возле Новоалтайска.

Сообщение о пожаре поступило дежурному МЧС около 5 часов утра в воскресенье. На место выехали три пожарные машины. Площадь возгорания – порядка 160 кв.м. Причиной могла стать неисправность печи. «Дом приказчика» открыли в начале января. В нём был восстановлен быт русской избы ХVIII века, организована выставка старинных экспонатов, проводились лекции и мастер-классы с чаепитиями. Сейчас все мероприятия отменены. Два года назад в ноябре 2021 года в Белоярской крепости уже был пожар. Тогда горела одна из башен, в которой на тот момент находились экспонаты, но их, по словам владельцев, тогда было гораздо меньше. Башню так и не восстановили. Белоярская крепость – копия старейшего оборонительного сооружения, выполненная по старинным технологиям без гвоздей. На строительство в 2019 году были потрачены в том числе средства президентского гранта 3 млн рублей, а также ещё 1,5 млн в виде пожертвований.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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