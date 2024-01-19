В администрации города отключение назвали плановым

Сегодня, 19 января, в десятках домов Бийска отключили электроэнергию. Горожане восемь часов проведут без электричества из-за ремонта на сетях, сообщает пресс-служба администрации Бийска.

С 08:30 до 16:30 будет отключена электроэнергия по адресам:

ул. Крестьянская, 45–83, 36–60;

пер. Гвардейский, 20а–40, 27–31, 33б;

ул. Амурская, 112–118;

ул. Гражданская, 107–111, 130–140;

ул. Андреевская, 133–143, 148–154.

с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия по адресам:

ул. Кольцовская, 36–66, 37, 37/3, 37а–37д;

ул. Крайняя, 51–65, 50–60;

пер. Соколовский, 16–24, 23–33;

пер. Красноярский, 34, 34(а-м)–36, 36а;

ул. Крайняя, 40.

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19.01.2024