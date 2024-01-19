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В Бийске десятки домов остались без электричества

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В администрации города отключение назвали плановым

В Бийске десятки домов остались без электричества

Сегодня, 19 января, в десятках домов Бийска отключили электроэнергию. Горожане восемь часов проведут без электричества из-за ремонта на сетях, сообщает пресс-служба администрации Бийска.

С 08:30 до 16:30 будет отключена электроэнергия по адресам:

  • ул. Крестьянская, 45–83, 36–60;
  • пер. Гвардейский, 20а–40, 27–31, 33б;
  • ул. Амурская, 112–118;
  • ул. Гражданская, 107–111, 130–140;
  • ул. Андреевская, 133–143, 148–154.

с 09:00 до 16:00 будет отключена электроэнергия по адресам:

  • ул. Кольцовская, 36–66, 37, 37/3, 37а–37д;
  • ул. Крайняя, 51–65, 50–60;
  • пер. Соколовский, 16–24, 23–33;
  • пер. Красноярский, 34, 34(а-м)–36, 36а;
  • ул. Крайняя, 40.

Взято Источник
19.01.2024

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