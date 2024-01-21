реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Из-за сбоя в работе терминала двух детей – восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело.

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

Автобусы в Барнауле, автобус №35.

“Катунь 24” сообщает, что 17 января дети решили совершить поездку на автобусе, но из-за сбоев в работе терминала, их выгнали из транспорта.

В региональном СК начали проверку.

Помимо этого, Бастрыкин поручил представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что на Алтае мальчик пострадал при падении из автобуса.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
22.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Стало известно, кто летел в рухнувшем в Афганистане самолете

22.01.2024

 Интересное

Минус 1,5 млн. Алтайская пенсионерка дважды повелась на уловки мошенников

22.01.2024

 Интересное

Число погибших при обстреле Донецка выросло до 25 человек

22.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 13 млн рублей продают эксклюзивную квартиру рядом с мэрией

22.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае прогнозируют еще один день в дымке и -6 градусов

22.01.2024

 Интересное

Алтайский экономист рассказала, зачем в России выпустили бумажные 5 рублей

22.01.2024

 Интересное

Поджигателя офисного здания в центре столицы Алтая отправят на строгий режим

22.01.2024

 Интересное

Провидица предсказала уход Санкт-Петербурга под воду

22.01.2024

 Новости

Булыкин назвал трансферную политику «Зенита» аналогом «Шахтера»

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске