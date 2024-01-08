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В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

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В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

Фото: t.me/ssmpbiysk

Скорая помощь доставила ребенка в больницу с травмой головы, огромной шишкой на лбу и разбитым носом. ЧП произошло в районе АБ

Маленькая жительница Бийска серьезно пострадал после катания на горке, сообщает телеграм-канал ЧП Бийск. Инцидент произошел в районе АБ. Бригада скорой помощи доставила девочку в больницу с травмой головы, огромной шишкой на лбу и разбитым носом.

Известно, что девочка скатилась с возвышенности в котлован и ударилась о дерево.

В начале января в Бийске установили аншлаги в местах, где подростки получили травмы на горке.

Ранее сообщалось , что двое подростков 10-ти и 15-ти лет катались на тюбингах со снежного склона в лесопарковой зоне Бийска, в квартале АБ. При спуске оба ребенка получили травмы различной степени тяжести. В этом же месте ранее пострадал другой ребенок – 15-летний подросток. Он тоже скатывался со склона.

Взято отсюда.

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