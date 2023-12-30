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В Бийске женщина на Nissan сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

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В Бийске женщина на Nissan сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Пострадавшая девочка получила в результате ДТП серьезные травмы: ее госпитализировали в Городскую детскую больницу Бийска

29 декабря в 15.15 в Бийске в районе дома на ул. Мерлина, 56 сбили 13-летнюю девочку, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”.

Предварительно, 51-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan Tiida Latio сбила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка: устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось , что в Барнауле автобус сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Взято отсюда.

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