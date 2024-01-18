В Бийске матери отчаянно подрались из-за детских качелей

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Одна из участниц конфликта принялась душить незнакомку и остановилась лишь тогда, когда та захрипела. Свидетели это подтвердили

Обычные детские качели стали причиной угроз убийством, вырванных волос и кровоизлияний. Две бийчанки не на шутку поругались на детской площадке, пишет ” Бийский рабочий “.

Дочь одной из женщин рассказала маме, что, когда они с подружкой качались, к ним подошла незнакомка и якобы за волосы стащила ее с качелей, чтобы освободить место для своего сына. Мама девочки пошла на улицу разбираться с женщиной.

Та же в свою очередь уверяет, что ребенка не трогала, лишь сделала замечание из-за мата со стороны детей и вместе с сыном ушла.

Потом мама девочки подошла к ней и, по ее словам, попросила извиниться перед дочкой, на что услышала в ответ от женщины, что та подобного делать не собирается. Тогда бийчанка схватила незнакомку за волосы, повалила спиной на лавку и начала бить головой о сидение.

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Ссора между женщинами развернулась на веранде дома. Серьезных травм никто не получил, но разбираться в конфликте пришлось суду

Потерпевшая говорит, что в это время напавшая на нее выкрикивала: “Почему не давала моей дочери качаться? Какое ты имела право приходить на нашу площадку? Я тебя убью за мою дочь!”

Затем женщина принялась душить незнакомку и остановилась лишь тогда, когда та захрипела. Тогда нападавшая остановилась и сказала: “Бойся теперь ходить по улице. Я тебя буду пасти. Я тебя убью“. Приняв угрозу всерьез, женщина обратилась в полицию. Подтвердили произошедшее и свидетели.

Экспертиза показала, что у пострадавшей – ссадины и кровоизлияния, в том числе на шее. Кроме того женщине вырвали часть волос. Она заявила иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, но суд эту сумму посчитал завышенной и назначил взыскание 20 тысяч рублей.

Кроме того нападавшей назначили 180 часов обязательных работ.

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Взято отсюда.

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