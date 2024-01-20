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В Бийске местный житель поджег дорогую иномарку

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В Бийске местный житель поджег дорогую иномарку

В дежурную часть отдела полиции Бийска поступило сообщение о том, что произошел поджог дорогостоящей иномарки.

Автомобиль Toyota Fortuner был припаркован около одной из многоэтажек на улице Кутузова. И в ночь на 14 января его подожгли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Смоленского района. Он признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю. Предварительный ущерб оценивается более чем в три миллиона рублей.

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