В Бийске местный житель поджег дорогую иномарку

В дежурную часть отдела полиции Бийска поступило сообщение о том, что произошел поджог дорогостоящей иномарки.
Автомобиль Toyota Fortuner был припаркован около одной из многоэтажек на улице Кутузова. И в ночь на 14 января его подожгли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Смоленского района. Он признался в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю. Предварительный ущерб оценивается более чем в три миллиона рублей.
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