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В Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак

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В Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак

Фото: Виталий Барабаш

Прохожие отогнали собак, но все же животные успели укусить девочку за голень. Теперь ей предстоит курс прививок и перевязки

12 марта в Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бездомных собак, сообщила мать девочки Telegram-канале ” Инцидент Бийск “.

По словам женщины, все произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом. Собаки набросились на ребенка со спины.

На помощь девочке пришли прохожие, которые отогнали животных и дождались, пока за пострадавшей приедет мама.

Итог: прокус и курс прививок. Приехавшие даже раньше скорой сотрудники “Преданности” (бийское общество защиты животных. – Прим.ред.) уже просмотрели по вебкамере, что ребенок их не провоцировал, да она их вообще не видела. Так вот, любители бездомных, вы их домой забирайте, а не с плакатами стойте!” – пишет женщина.

Ранее жительница Бийска создала петицию за эвтаназию бездомных животных .

Взято отсюда.

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