В Бийске на 11-летнюю девочку напала стая собак

Сейчас ребёнок проходит курс лечения в больнице.

Инцидент произошёл около городского Дворца культуры за пешеходным переходом. Собаки напали на школьницу со спины. Неизвестно, это бездомные собаки, или домашние, выпущенные на улицу. Одна из них укусила ребёнка за ногу. К счастью, прохожие отогнали животных и дождались, пока за пострадавшей придет мама. Собака прокусила ей левую ногу, поэтому ребёнок должен пройти курс специальных прививок. После этой истории представители администрации города обратились к владельцам собак частного сектора с просьбой – не выпускать их на самовыгул. Весной собаки становятся агрессивнее. Также в мэрии заявили, что подрядная организация проведёт рейды в том районе, где случилось происшествие: «Активные поиски и отлов бродячих собак в городе продолжаются, согласно законодательству».

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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