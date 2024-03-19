В Бийске на перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса

Фото: Прокуратура Алтайского края

В аварии пострадал один пассажир автобуса. Прокурор Алтайского края заинтересовался случившимся и организовал проверку

Вечером 18 марта в Бийске на пересечении улиц Кутузова и Социалистической произошло ДТП: столкнулись два пассажирских автобуса №35, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В момент ДТП в одном из автобусов находилось 30 пассажиров, второй был пуст. В результате случившегося пострадал один человек.

Прокурор края Антон Герман поручил организовать проверку по данному факту.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае на трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой. От удара часть легковушки сильно смяло. В результате ДТП пострадавших нет.

Взято отсюда.

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