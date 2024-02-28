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В Бийске ожидают ранний паводок

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В Бийске ожидают ранний паводок

В Бийске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили подготовку к возможному паводку, который в этом году ждут раньше обычного.

На сегодняшний день снегозапасы в бассейне реки Бии составляют 60% от многолетней нормы. Однако по мере формирования снежного покрова этот показатель может измениться.

По данным специалистов, вскрытие рек бассейна Оби начнется уже в конце марта. Вскрытие льда на Бии приходится как правило на десятые числа апреля. За последние годы самым ранним началом ледохода считает 1 апреля, а самым поздним – 8 мая, пишет «Бийский рабочий».

Отмечалось, что осложнение паводковой обстановки может произойти при неблагоприятных гидрометеорологических условиях: обильных осадках и теплой погоде. На этот случай в городе готовы развернуть шесть пунктов временного размещения, на борьбу со стихией в бюджете города заложено более 7 млн руб.

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Взято отсюда.

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