Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Бийске оперативно задержали грабителей, которые на улице избили мужчину и забрали деньги

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Бийске оперативно задержали грабителей, которые на улице избили мужчину и забрали деньги

29 декабря утром в дежурную часть отдела полиции Бийска позвонила местная жительница и сообщила, что около дома напали на ее соседа.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. 46-летний потерпевший рассказал, что на парковке к нему подбежал мужчина и начал распылять в лицо перцовый баллончик. После к нему присоединились еще двое и стали избивать бийчанина.

Соседка увидела это и стала кричать. В итоге преступники забрали у пострадавшего 240 тысяч рублей и наручные часы.

Полицейские оперативно установили личности и задержали трех подозреваемых в разбое. Все они были ранее судимые, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело

>

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix