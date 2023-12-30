В Бийске оперативно задержали грабителей, которые на улице избили мужчину и забрали деньги

29 декабря утром в дежурную часть отдела полиции Бийска позвонила местная жительница и сообщила, что около дома напали на ее соседа.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. 46-летний потерпевший рассказал, что на парковке к нему подбежал мужчина и начал распылять в лицо перцовый баллончик. После к нему присоединились еще двое и стали избивать бийчанина.

Соседка увидела это и стала кричать. В итоге преступники забрали у пострадавшего 240 тысяч рублей и наручные часы.

Полицейские оперативно установили личности и задержали трех подозреваемых в разбое. Все они были ранее судимые, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело

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Взято отсюда.

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