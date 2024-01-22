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В Бийске покупатель ударил кассира электрошокером и украл выпивку

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В Бийске покупатель ударил кассира электрошокером и украл выпивку

Житель Бийска проведет в колонии более пяти лет за то, что напал на кассира в одном из магазинов. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края. Мужчина покупал в магазине алкогольные напитки. На кассе выяснилось, что у него не хватает денег. Тогда покупатель, пытаясь выхватить пакет со спиртным, применил в отношении кассира электрошокер. Тот упал на пол, а осужденный скрылся с места преступления.

«Кроме того, виновным совершен ряд хищений чужого имущества: детских колясок, снегоката, частей велосипеда», – добавили в прокуратуре.

Суд приговорил его к пяти годами трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Взято отсюда.

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