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В Бийске пострадали водители двух столкнувшихся иномарок

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В Бийске пострадали водители двух столкнувшихся иномарок

24 февраля вечером в Бийске на улице Социалистической столкнулись две иномарки, пострадали водители.

31-летняя женщина, управляя автомобилем Lexus GX470, не выбрала безопасную скорость движения и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, которым оказана помощь в медучреждении, не госпитализированы, сообщили в региональном ГУ МВД.

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Взято отсюда.

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