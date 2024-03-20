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В Бийске произошел пожар в квартире из-за загоревшейся зарядки телефона

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В Бийске произошел пожар в квартире из-за загоревшейся зарядки телефона

19 марта вечером в Бийске на улице Советская произошёл пожар в многоквартирном доме на первом этаже. Возгорание случилось из-за воспламенения зарядки телефона.

Как сообщает региональное МЧС, на момент прибытия первых подразделений горели домашние вещи на кухне.

Из квартиры самостоятельно эвакуировались три человека, в том числе один ребёнок. Однако в одной из комнат осталась пожилая женщина. Также двое жильцов на втором этаже боялись выйти из-за задымления в подъезде и ждали помощи.

Пожарные эвакуировали жильцов второго этажа по лестничным маршам. Женщину спасли с помощью спасательной маски. С легкой степенью отравления продуктами горения ее доставили в городскую больницу.

Площадь пожара составила около трех кв. м. Его тушили три единицы техники и девять сотрудников.

По предварительной версии, пожар произошел из-за воспламенения удлинителя зарядки телефона, на котором играл ребенок.

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Взято отсюда.

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