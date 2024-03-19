В Бийске проводят проверку после распыления перцового баллончика в школе

19 марта в полицию Бийска поступило сообщение об инциденте в одной из городских школ.

Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что один из школьников принес перцовый баллончик. Он распылил его в образовательном учреждении, в результате чего пострадали ученики.

Трое подростков были доставлены в городскую больницу для оказания медпомощи. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сообщает региональный СК.

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