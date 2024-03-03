В Бийске создали петицию против бродячих собак

Соответствующую петицию разместили на одном из популярных сайтов.

Источник фото: unsplash.com

Жительница Бийска выступила с предложением об усыплении бездомных собак, об этом пишут в сообществе «Бийск22».

Автор инициативы полагает, что собаки несут потенциальную опасность для горожан и их детей.

Бийчанка также полагает, что в следствие голодания и замерзания собаки проявляют агрессию, а их количество увеличивается.

На данный момент петицию подписали 793 человвека.

По инициативе губернатора края создана рабочая группа, разрабатывающая способы решения проблемы.

Взято отсюда.

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