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В Бийске трамвай раздавил автомобиль на Коммунальном мосту

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В Бийске трамвай раздавил автомобиль на Коммунальном мосту

Фото: Бийск 22

На кадрах из соцсетей видно, что автомобиль в результате ДТП оказался сильно смят. В аварии пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний

20 января в 18.35 в Бийске в районе дома на улице Советской, 42 (Коммунальный мост) произошло ДТП: столкнулись автомобиль и трамвай, сообщает ГИБДД 22 .

Предварительно, водитель авто выехал на трамвайные пути и столкнулся с вагоном.

В результате ДТП три пассажира автомобиля, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности произошедшего, в том числе персональные данные участников ДТП.

Ранее сообщалось , что на трассе А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан” в Павловском районе произошло смертельное ДТП: водитель Toyota Echo выехал на встречку, после чего его развернуло, и он столкнулся с Suzuki Vitara. В результате ДТП водитель и пассажир Toyota скончались на месте. Еще два несовершеннолетних пассажира иномарки и водитель Suzuki получили травмы.

Взято отсюда.

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