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В Бийске травмировались двое подростков, катаясь со склона на тюбингах

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В Бийске травмировались двое подростков, катаясь со склона на тюбингах

2 января двое 10-ти и 15-летних подростков в лесопарковой зоне Бийска катались со снежного склона на тюбингах. При спуске они получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту халатности проводится проверка, так как ранее 28 декабря на том же месте 15-летний подросток при катании получил тяжкий вред здоровью.

Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

СК по Алтайскому краю в очередной раз обращается к родителям с просьбой следить за времяпровождением своих детей. Во избежание несчастных случаев они должны кататься только в установленных местах.

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Взято отсюда.

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