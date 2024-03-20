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Пластиковые окна в Горняке

В Бийске в школе ученик распылил перцовый баллончик

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В Бийске в школе ученик распылил перцовый баллончик

По предварительной информации, кто-то из учеников принес в школу перцовый баллончик и распылил его, — сообщает ССМП Бийска.

Два ребенка в состоянии средней степени тяжести доставлены в детскую городскую больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет. При этом не исключаем, что количество обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, — рассказал заместитель главного врача по медицинской части ССМП Александр Бежбармаков.

Взято отсюда.

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