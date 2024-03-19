реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Бийске в суд направлено уголовное дело о пищевом отравлении посетителей кафе быстрого питания

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске в суд направлено уголовное дело о пищевом отравлении посетителей кафе быстрого питания

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего фактического владельца кафе быстрого питания, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, обвиняемый организовал в арендованном помещении в городе Бийске кафе быстрого питания по продаже шаурмы, принимая непосредственное участие в приготовлении готовой продукции в отсутствие на то необходимого допуска и личной санитарной медицинской книжки. В период с 13 по 17 сентября 2022 года 28 человек, приобретавшие в заведении шаурму и соусы, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью, в дальнейшем пройдя лечение в инфекционном отделении больницы с диагнозом «сальмонеллез». По результатам проведенных проверок и экспертиз были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил при приготовлении фастфуда, в том числе антисанитарные условия и нарушение хранения сырой продукции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости горного алтая последние свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Барнауле определены подрядные организации для благоустройства трёх городских…

В Барнауле подвели итоги электронных аукционов по поиску подрядных организаций…

Эксперт заявил, что бананы взлетят в цене и пропадут…

Бананы. Фрукты Фото: Pixabay.com На смену эквадорским бананам в России…

Названы марки авто, на которые россияне потратили больше всего…

Машина. Автомобиль Фото: pixabay.com За февраль больше всего денег россияне…

Выполнен план по вовлечению алтайских компаний в нацпроект Производительность…

Компания. Рост Фото: pixabay.com Мероприятиями нацпроекта оказались охвачены сельскохозяйственные организации,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp