В Бийске у опасных горок установили специальные таблички

В Бийске участились несчастные случаи с детьми, которые катаются с горок.

В частности, речь идет о лесопарковой зоне АБ. В связи с этим мэр города Виктор Щигрев дал указание установить аншлаги, указывающие на опасность катания на подобных необорудованных, несанкционированных территориях.

Также мэр попросил родителей следить за своими детьми. Во время зимних забав всегда важно обращать самое пристальное внимание на вопросы безопасности их здоровья и жизни.

«В ваших силах сделать так, чтобы зимние каникулы остались в памяти детей в виде самых добрых воспоминаний, а не несчастных случаев!», – отметил Виктор Щигрев.

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Взято отсюда.

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