В Бийске задержали мужчину, который поджег дорогую иномарку

Ночью 14 января в Бийске сгорел автомобиль «Тойота Фортунер». Накануне подозреваемого в поджоге иномарки задержали полицейские.

В момент инцидента машина стояла возле одного из домов на улице Кутузова. Правоохранители по горячим следам установили , что неизвестный умышленно решил повредить дорогостоящее имущество.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность и оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Смоленского района, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Предварительный ущерб оценивается в три миллиона рублей. Подозреваемый находится под стражей, устанавливаются детали и мотивы преступления.

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Взято отсюда.

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