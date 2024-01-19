В Бийске задержан мужчина, который поджег автомобиль депутата

14 января в дежурную часть отдела полиции «Приобский» поступило сообщение, неизвестные подожгли автомобиль «Toyota Fortuner», который был припаркован у дома на ул.Кутузова в Бийске.

Собственником автомобиля оказался депутат городской Думы Анатолий Чуй, возглавляющий МУП Бийска “Водоканал”. Судя по фото с место происшествия машина выгорела почти полностью. Владелец транспорта оценил причиненный ущерб в 3,6 млн руб.

Правоохранители смогли установить личность мужчины, подозреваемого в поджоге автомобиля депутата Гордумы. 37-летний житель Смоленского района признался в содеянном.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Взято отсюда.

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