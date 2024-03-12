В Бийске заметили школьников, которые гуляли на хрупком льду водоема

Фото: Telegram-канал "Бийск 22"

В приходом весны температуры растут и лед на реках и озерах начинает постепенно разрушаться, именно поэтому находиться на водоемах становится опасно

В Бийске двое школьников решили прогуляться по покрытому льдом водоему, сообщает “Бийск 22” в Telegram -канале.

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как дети ходят по льду около места, где он уже начал таять и пытаются его пробить.

“Объясняйте своим детям, что нельзя ходить по льду, особенно в потепление“, – призвал автор публикации.

Ранее в Алтайском крае рыбаки провалились под лед на пруду. Доставили мужчин на берег сотрудники МЧС.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости горного алтая лента новостей ,