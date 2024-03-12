В Бийске заметили школьников, которые гуляли на хрупком льду водоема

Фото: Telegram-канал "Бийск 22"
В приходом весны температуры растут и лед на реках и озерах начинает постепенно разрушаться, именно поэтому находиться на водоемах становится опасно
В Бийске двое школьников решили прогуляться по покрытому льдом водоему, сообщает “Бийск 22” в Telegram -канале.
На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как дети ходят по льду около места, где он уже начал таять и пытаются его пробить.
“Объясняйте своим детям, что нельзя ходить по льду, особенно в потепление“, – призвал автор публикации.
Ранее в Алтайском крае рыбаки провалились под лед на пруду. Доставили мужчин на берег сотрудники МЧС.
Взято отсюда.
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