реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Бийске заметили школьников, которые гуляли на хрупком льду водоема

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Бийске заметили школьников, которые гуляли на хрупком льду водоема

Фото: Telegram-канал "Бийск 22"

В приходом весны температуры растут и лед на реках и озерах начинает постепенно разрушаться, именно поэтому находиться на водоемах становится опасно

В Бийске двое школьников решили прогуляться по покрытому льдом водоему, сообщает “Бийск 22” в Telegram -канале.

На видео, которое опубликовали в Сети, видно, как дети ходят по льду около места, где он уже начал таять и пытаются его пробить.

Объясняйте своим детям, что нельзя ходить по льду, особенно в потепление“, – призвал автор публикации.

Ранее в Алтайском крае рыбаки провалились под лед на пруду. Доставили мужчин на берег сотрудники МЧС.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние , новости горного алтая лента новостей ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

Объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области после…

Появились подробности атаки БПЛА на нефтебазу в Орле

Ликвидация пожара на объекте топливно-энергетического комплекса после атаки БПЛА в…

В Воронежской области отменили ракетную опасность

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил…

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на Горловку

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Мирный…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp