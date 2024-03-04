В центре алтайского села рецидивист сломал и похитил фонари на детской площадке

В отдел полиции по Смоленскому району обратился представитель администрации, который сообщил, что на детской площадке сломали и похитили два декоративных фонаря.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент кражи. В результате был установлен подозреваемый, которого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель села.

Он рассказал, что сначала попытался сломать металлические качели, но у него не получилось. Свою досаду он сорвал на фонаре, который он все-таки сломал, повиснув на нем. После тоже самое он сделал со вторым. Он забрал отломанные фонари и по дороге домой закопал похищенное в сугробе. А сам отправился распивать спиртное в один из сельских баров.

Сельчанин объяснил, что фонари планировал установить на территории придомового участка. Сумма ущерба составила более 50 тыс. рублей. Похищенное было изъято и возвращено администрации, которая установила фонари обратно на детскую площадку.

В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по АК.

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Взято отсюда.

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