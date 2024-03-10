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В центре Барнаула произошла коммунальная авария

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В центре Барнаула произошла коммунальная авария

Жители Барнаула стали очевидцами очередной коммунальной аварии.

По адресу проспект Красноармейский, 61 во время стройки прорвало трубу, сообщает «Инцидент Барнаул».

Судя по кадрам, в настоящий момент на месте аварии работают коммунальные службы.

«Строители при проведении земляных работ повредили водопровод. Сейчас утечка уже локализована. Устранять повреждение сети будет подрядная организация», – сообщили в Росводоканале.

В комментариях пользователи негодуют из-за того, что остались без воды.

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Взято отсюда.

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