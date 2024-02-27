В Чарышском районе задержали «черного лесоруба»

Специалисты Минприроды Алтайского края выявили в Чарышском районе факт незаконной рубки деревьев породы клен.
Лесонарушение зафиксировали в защитных лесах, на расстоянии четырех километров от села Большая Березовка Солонешенского района. Обнаружить место преступления помогли свежие следы от трактора, ведущие в лесной массив.
О совершенном преступлении лесные инспекторы сообщили в полицию. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался житель села Большая Березовка.
Ущерб, нанесенный лесонарушением лесному фонду, составил 196 377 рублей.
В настоящее время ведется следствие. По факту незаконной рубки заведено уголовное дело.
>
Еще читают
Взято отсюда.
новости алтая , новости выпуск алтай ,