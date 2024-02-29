В «ДАРе» выявили два одинаковых случая редкого заболевания у новорожденных за три месяца

Дети – это будущее страны, поэтому их здоровье – основной приоритет национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России. В перинатальном центре «ДАР» тщательно следят за здоровьем новорожденных детей. У двух маленьких пациентов была выявлена аномалия отхождения левой коронарной артерии (синдром ALCAPA) – именно так называется редкий врожденный порок сердца, который был выявлен у здоровых, на первый взгляд, новорожденных доношенных малышей. С таким диагнозом без хирургического вмешательства ребенок может не дожить и до года – слишком велики риски прогрессирования тяжелой сердечной недостаточности или развития инфаркта миокарда.

Удивительно то, что заболевание, с которым рождается в среднем 5 из 100 тысяч человек, встретилось в истории диагностики перинатального центра дважды практически в одно время. Первый случай был выявлен в ноябре 2023 года во время плановой эхокардиографии, которая проводилась малышу на третий день после рождения. Второй случай этой патологии обнаружили совсем недавно, у новорожденной девочки в январе текущего года.

«Так как аномалия была выявлена практически сразу после рождения, нами своевременно были приняты все необходимые меры. Единственный метод лечения этой патологии – хирургический, восстановление двух коронарных систем кровоснабжения сердечной мышцы путем радикальной коррекции порока. Малыши в срочном порядке были доставлены выездной бригадой перинатального центра «ДАР» в НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина (г. Новосибирск) и прооперированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает», – рассказала врач функциональной диагностики Марина Свищева.

Взято отсюда.

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