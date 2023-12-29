В двухэтажке Рубцовска обрушилась стена в квартире

Только счастливый случай уберег хозяйку квартиры №13 в доме по ул. Комсомольской, 130 в Рубцовске. Накануне Наталья Халева была на работе в магазине до 10 часов вечера. Пришла домой и увидела, что от стены ее комнаты остались одни развалины.

– Наверное, мне повезло, что меня не было дома или это не случилось ночью. Позвонила в МЧС, мне сказали, что с утра нужно будет обратиться в администрацию города. Меня забрала к себе подруга. Я переночевала у нее, а утром пошла в администрацию. Сегодня была комиссия, нам сказали, что нужно выселяться, – рассказывает Наталья.

Наталья Халева собирает вещи для переезда / Фото: Людмила Маковецкая По словам женщины, стена в ее однокомнатной квартире начала рушиться в конце августа. Она с помощью юристов пытается через суд добиться компенсации ущерба и предоставления средств для переселения из аварийного жилья. Решение суда было вынесено в ее пользу в октябре, но администрация подала апелляцию, и процесс все еще длится.

В квартире № 13 рухнула стена / Фото: Людмила Маковецкая Зато разрушительный процесс не стал ждать так долго: стена рухнула окончательно. Теперь все жильцы дома получили уведомление о необходимости покинуть квартиры и обратиться в администрацию за предоставлением временного пристанища. В последующем аренда жилья будет оплачиваться за счет бюджета в соответствии с квадратными метрами, на которых проживали обитатели злополучного дома. В уведомлении ничего не сказано о дальнейшей судьбе здания и о том, будет ли предоставлена жителям компенсация на переселение.

В соседней квартире пожилая женщина разводит руками:

– Сегодня утром сходила в магазин, возвращаюсь, а в дверях записка: немедленно выселяйтесь. А куда? Можно подумать, что это так просто. Дочь приехала, заберет меня к себе.

Для других такое извещение тоже стало, словно снег на голову. Как падала стена, никто не слышал, хотя об аварийном состоянии знали все, дом признали таковым в 2021 году. Но на самом деле проблемы начались гораздо раньше.

Двухэтажка, в которой 20 квартир, была построена в 1948 году. Время и непосредственная близость к железной дороге и автомобильному путепроводу порядком расшатали ее. В 2010 году «Алтайкоммунпроект» обследовал помещение детской библиотеки, находившейся на первом этаже, и признал южное крыло непригодным для использования – там началась деформация несущих опор. Было вынесено предписание установить опоры, поддерживающие как первый, так и второй этажи. Страховочные мероприятия дали результат – движение прекратилось. Но эту часть все-таки закрыли для читателей. В 2013 году эта же проектная организация признала, что конструктивные элементы находятся в аварийном состоянии, пребывание людей в помещении должно быть исключено. В декабре 2013 года библиотеку закрыли.

Тем временем, здание ветшало. Еще один собственник, Кирилл, рассказал, что еще лет пять назад несущая колонна в подвале третьего подъезда, стала разрушаться и просела та часть, где раньше была библиотека. Уже тогда администрация предложила расселение, но жители не согласились даже на время ремонта, потому что не посчитали проблему серьезной. А в их присутствии такой капитальный ремонт проводить было нельзя.

Кирилл считает, что дом разваливается из-за халатности управляющих компаний, которые не предпринимали никаких решительных действий. Последняя, «Лавр», и вовсе отказалась от обслуживания дома, и он сейчас «неуправляемый».

Глава города Дмитрий Фельдман в своем Телеграм-канале сообщил о том, что сейчас работники управления по ЖКХ и экологии проводят обследование многоквартирного дома, подготовлены уведомления для жильцов о необходимости покинуть жилые помещения, рекомендовано арендовать жилье, с последующей компенсацией за счет средств местного бюджета. Он заверил, что ситуация находится на контроле и жителям будет оказана необходимая помощь.

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Взято отсюда.

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