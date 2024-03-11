В газете “Вечерний Барнаул” вышла статья о враче-реаниматологе Наталье Шатохиной

“Вечерний Барнаул” , 8 марта 2024 г. Будем жить: анестезиолог-реаниматолог алтайской больницы спасает самых сложных пациентов Екатерина Доценко

Более 20 лет в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи трудится анестезиолог-реаниматолог Наталья Шатохина. Чтобы помощь была эффективнее, опытный врач освоила несколько смежных медицинских профессий и продолжает совершенствовать свои знания.

Обычная пятница

В отделение анестезиологии и реанимации БСМП пациенты по скорой поступают днём и ночью семь дней в неделю. Это наиболее тяжёлые больные после дорожных происшествий, падений с высоты, с тяжелыми хирургическими патологиями. Их жизнь висит буквально на волоске, за каждого надо сражаться. Затишье бывает редко. Скорые и реанимобили то и дело подъезжают к приемному покою.

С Натальей Шатохиной нам удается встретиться только ближе к полудню. У неё позади уже две операции. Предстоит суточное дежурство.

— Наиболее сложный день для нас — пятница. В это время возрастает активность людей и, соответственно, повышается травматизм. Все спешат после насыщенной трудовой недели отправиться за город, на отдых, начать в квартире ремонт. Люди торопятся, нарушают все возможные правила безопасности, кто-то попадает в ДТП, кто-то падает. Кроме того, наша больница — это краевой центр, и в пятницу перед выходными ЦРБ стараются перевести пациентов к нам. Поэтому работы будет много, — объясняет она.

Отделение анестезиологии и реанимации в больнице не пустует.

— На утро было 18 пациентов, сейчас, буквально за пару часов, поступили еще трое. В итоге заняты все реанимационные койки. В каждой операционной нашей многопрофильной больницы сейчас работают один-два стола. Там тоже оказывают анестезиологическую помощь врачи нашего отделения, — рассказывает Наталья Викторовна.

Скрытая причина

Командный подход к каждому пациенту — главный секрет успеха БСМП.

— Когда человек с тяжелым диагнозом поступает в операционную, к нему сразу же приходят все необходимые специалисты: анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог, нейрохирург и другие. С медицинской техникой прибегает врач УЗИ-диагностики, который оперативно исследует органы дыхания, брюшной полости. При необходимости пациента транспортируют на компьютерную томографию. Плюс есть экспресс-лаборатория, которая практически через 15 минут сделает все необходимые анализы, — отмечает эксперт.

Слаженность команды позволяет достичь быстрого результата, найти причину патологического состояния и по возможности оперативно её купировать.

«Анестезиология — очень живая специальность, которая позволяет работать не только руками, ногами, но и головой. Мыслить, делать выводы, принимать решения нужно очень быстро. Каждого нового пациента в первые же минуты после поступления начинаешь исследовать, проводить дифференциальную диагностику, сопоставлять воедино все полученные результаты. Бывает так, что поступает пациент с одним диагнозом, а по факту оказывается абсолютно другая патология», — рассказывает опытный реаниматолог.

Пациенты в возрасте 80+ в экстренной реанимации оказываются, как правило, с травмами: поскользнулся — упал. Но всё не так уж просто, как может показаться.

— Падение может возникнуть не из-за того, что человек банально обо что-то запнулся. Причиной может быть перенесённое нарушение мозгового кровообращения, о котором пациент даже не подозревал. Или, к примеру, очень низкий гемоглобин, вызвавший потерю сознания. У возрастных больных бывают инфекции мочевыводящих путей — циститы, пиелонефриты, которые расходуют силы организма, появляется слабость, отсюда и неустойчивость походки с риском упасть. Все это нужно оперативно обнаружить и по возможности устранить, — перечисляет Наталья Шатохина.

Счастливая история

Реаниматологи — бойцы невидимого фронта медицины. Им очень редко говорят слова признательности. Ведь в палате интенсивной терапии люди нередко находятся в бессознательном состоянии, на аппаратном дыхании. Зато врачи через годы помнят самых сложных пациентов.

— В прошлом году к нам поступил молодой строитель. Парень сорвался при выполнении высотных работ — оборвался страховочный трос. У него было множество массивных повреждений, каждое из которых по отдельности оставляло минимум надежд на благополучный исход, уже не говоря об их сочетании. Были сломаны руки и ноги, ребра, поражены лёгкие и внутренние органы. Черепно-мозговая травма была тяжелейшая — ушиб мозга с контузией, с коматозным состоянием, которое не прекращалось очень долго. Он перенёс несколько сеансов заместительной почечной терапии, аппарат искусственной почки работал без перерыва 72 часа, потом мы меняли фильтр и запускалась новая процедура. Было проведено более десяти спасительных операций. Мы победили! Пару недель назад парень приезжал к нам на очередную восстановительную операцию. Пришёл на своих ногах и очень радовался встрече, — делится эмоциями Наталья Викторовна.

Таких счастливых историй за годы работы у опытного реаниматолога и её коллег из БСМП было много.

— После окончания операции пациент отходит от наркоза, открывает глаза. Еще не может говорить, но уже движением руки показывает, что слышит тебя, — рассказывает Наталья Шатохина. — И ты понимаешь, что это победа! Что все не зря, что твой труд важен и нужен.

Наталья Шатохина освоила дополнительно методики проведения многих манипуляций под контролем УЗИ, а также гемодиализа. Это позволило повысить эффективность её работы и минимизировать риски возможных осложнений у пациентов.

Источник: barnaul.press

Взято отсюда.

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