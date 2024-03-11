реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В газете “Вечерний Барнаул” вышла статья о враче-реаниматологе Наталье Шатохиной

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В газете "Вечерний Барнаул" вышла статья о враче-реаниматологе Наталье Шатохиной

“Вечерний Барнаул” , 8 марта 2024 г. Будем жить: анестезиолог-реаниматолог алтайской больницы спасает самых сложных пациентов Екатерина Доценко

Более 20 лет в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи трудится анестезиолог-реаниматолог Наталья Шатохина. Чтобы помощь была эффективнее, опытный врач освоила несколько смежных медицинских профессий и продолжает совершенствовать свои знания.

Обычная пятница  

В отделение анестезиологии и реанимации БСМП пациенты по скорой поступают днём и ночью семь дней в неделю. Это наиболее тяжёлые больные после дорожных происшествий, падений с высоты, с тяжелыми хирургическими патологиями. Их жизнь висит буквально на волоске, за каждого надо сражаться. Затишье бывает редко. Скорые и реанимобили то и дело подъезжают к приемному покою.

С Натальей Шатохиной нам удается встретиться только ближе к полудню. У неё позади уже две операции. Предстоит суточное дежурство.

— Наиболее сложный день для нас — пятница. В это время возрастает активность людей и, соответственно, повышается травматизм. Все спешат после насыщенной трудовой недели отправиться за город, на отдых, начать в квартире ремонт. Люди торопятся, нарушают все возможные правила безопасности, кто-то попадает в ДТП, кто-то падает. Кроме того, наша больница —  это краевой центр, и в пятницу перед выходными ЦРБ стараются перевести пациентов к нам. Поэтому работы будет много, — объясняет она.

Отделение анестезиологии и реанимации в больнице не пустует.

— На утро было 18 пациентов, сейчас, буквально за пару часов, поступили еще трое. В итоге заняты все реанимационные койки. В каждой операционной нашей многопрофильной больницы сейчас работают один-два стола. Там тоже оказывают анестезиологическую помощь врачи нашего отделения, — рассказывает Наталья Викторовна.

Скрытая причина  

Командный подход к каждому пациенту — главный секрет успеха БСМП.

— Когда человек с тяжелым диагнозом поступает в операционную, к нему сразу же приходят все необходимые специалисты: анестезиолог-реаниматолог, хирург, травматолог, нейрохирург и другие. С медицинской техникой прибегает врач УЗИ-диагностики, который оперативно исследует органы дыхания, брюшной полости. При необходимости пациента транспортируют на компьютерную томографию. Плюс есть экспресс-лаборатория, которая практически через 15 минут сделает все необходимые анализы, — отмечает эксперт.

Слаженность команды позволяет достичь быстрого результата, найти причину патологического состояния и по возможности оперативно её купировать.

«Анестезиология — очень живая специальность, которая позволяет работать не только руками, ногами, но и головой. Мыслить, делать выводы, принимать решения нужно очень быстро. Каждого нового пациента в первые же минуты после поступления начинаешь исследовать, проводить дифференциальную диагностику, сопоставлять воедино все полученные результаты. Бывает так, что поступает пациент с одним диагнозом, а по факту оказывается абсолютно другая патология», — рассказывает опытный реаниматолог.

Пациенты в возрасте 80+ в экстренной реанимации оказываются, как правило, с травмами: поскользнулся — упал. Но всё не так уж просто, как может показаться.

— Падение может возникнуть не из-за того, что человек банально обо что-то запнулся. Причиной может быть перенесённое нарушение мозгового кровообращения, о котором пациент даже не подозревал. Или, к примеру, очень низкий гемоглобин, вызвавший потерю сознания. У возрастных больных бывают инфекции мочевыводящих путей — циститы, пиелонефриты, которые расходуют силы организма, появляется слабость, отсюда и неустойчивость походки с риском упасть. Все это нужно оперативно обнаружить и по возможности устранить, — перечисляет Наталья Шатохина.

Счастливая история 

Реаниматологи —  бойцы невидимого фронта медицины. Им очень редко говорят слова признательности. Ведь в палате интенсивной терапии люди нередко находятся в бессознательном состоянии, на аппаратном дыхании. Зато врачи через годы помнят самых сложных пациентов.

—  В прошлом году к нам поступил молодой строитель. Парень сорвался при выполнении высотных работ —  оборвался страховочный трос. У него было множество массивных повреждений, каждое из которых по отдельности оставляло минимум надежд на благополучный исход, уже не говоря об их сочетании. Были сломаны руки и ноги, ребра, поражены лёгкие и внутренние органы. Черепно-мозговая травма была тяжелейшая — ушиб мозга с контузией, с коматозным состоянием, которое не прекращалось очень долго. Он перенёс несколько сеансов заместительной почечной терапии, аппарат искусственной почки работал без перерыва 72 часа, потом мы меняли фильтр и запускалась новая процедура. Было проведено более десяти спасительных операций. Мы победили! Пару недель назад парень приезжал к нам на очередную восстановительную операцию. Пришёл на своих ногах и очень радовался встрече, — делится эмоциями Наталья Викторовна.

Таких счастливых историй за годы работы у опытного реаниматолога и её коллег из БСМП было много.

— После окончания операции пациент отходит от наркоза, открывает глаза. Еще не может говорить, но уже движением руки показывает, что слышит тебя, — рассказывает Наталья Шатохина. — И ты понимаешь, что это победа! Что все не зря, что твой труд важен и нужен.

Наталья Шатохина освоила дополнительно методики проведения многих манипуляций под контролем УЗИ, а также гемодиализа. Это позволило повысить эффективность её работы и минимизировать риски возможных осложнений у пациентов.

Источник:  barnaul.press

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , лента новостей республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Алтайском крае мужчина отсудил 150 тысяч рублей за падение в подъезде

В Алтайском крае мужчина упал в подъезде жилого дома и отсудил…

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 12 подешевел в России с 80 до 50 тысяч рублей

Популярный смартфон iPhone 12 с момента релиза подешевел в российских интернет-магазинах примерно на 30%.…

Армения посчитала невозможным формирование единого рынка газа ЕАЭС до 2027…

Единый рынок энергетических ресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не удастся…

Мосгорсуд признал законным штраф актеру Дмитрию Назарову за дискредитацию ВС…

Мосгорсуд отклонил жалобу актера Дмитрия Назарова на штраф в 50 тысяч рублей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp