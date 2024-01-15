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В годовщину образования Следственного комитета России за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели по службе поощрены сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю

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В годовщину образования Следственного комитета России за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели по службе поощрены сотрудники следственного управления СК России по Алтайскому краю

Сегодня, 15 января, Следственному комитету Российской Федерации как самостоятельному федеральному государственному органу исполнилось 13 лет. Несмотря на свою молодость, ведомство успешно справляется с поставленными перед ним задачами по оперативному и качественному раскрытию и расследованию преступлений, эффективному противодействию коррупции, профилактике преступности, обеспечению законности при производстве предварительного следствия.

Следственный комитет с самого начала своей деятельности стоял на острие борьбы с преступностью. Следователи ведомства занимаются расследованием целого ряда наиболее опасных преступлений против жизни и здоровья личности, половой свободы и половой неприкосновенности. К подследственности следователей СК относятся уголовные дела о преступлениях, связанных с трудовыми правами граждан, взяточничеством, налоговых преступлениях. Кроме того, только Следственный комитет вправе привлечь к уголовной ответственности лиц, имеющих особый правовой статус – депутатов, чиновников всех уровней власти, сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю трудятся 178 следователей и следователей-криминалистов. Каждый день они выезжают на места происшествий. Ежегодно – это порядка 5 тысяч выездов. Только за прошлый год следователями следственного управления рассмотрено более 13 тысяч сообщений о преступлениях, возбуждено более 2 500 уголовных дел, в суд для рассмотрения по существу направлено 1750 уголовных дел.   Результатом колоссальной работы следователей следственного управления становится вынесение обвинительных приговоров лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления.

Все это и многое другое стало возможным благодаря самоотверженности и ответственности следственных работников, которые достойно выполняют свой профессиональный долг.

Сегодня в следственном управлении СК России по Алтайскому краю состоялось торжественное собрание.  Почетными грамотами и благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей в службе, выполнение задач высокой важности и сложности награждены отличившиеся сотрудники ведомства.

Руководитель следственного управления Игорь Владимирович Колесниченко вручил каждому офицеру заслуженную награду, пожелав не останавливаться на достигнутом и повышать свой профессиональный уровень, добросовестно служить на благо России!

Взято отсюда.

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