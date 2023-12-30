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В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя пенсионерка

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В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя пенсионерка

Фото: phonoteka.org

Вечером женщина вышла из своего дома и отправилась в неизвестном направлении. Волонтеры просят жителей региона помочь в поисках

В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя Зоя Иванова, сообщает ПСО След-Алтай .

Ориентировка Фото: ПСО След – Алтай

Известно, что 29 декабря в 18.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

  • Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая. С собой в руках у нее была черная сумка.
  • Была одета: шапка вязаная голубого цвета, куртка черного цвета с капюшоном, сапоги черного цвета.

    • Ранее сообщалось , что в Алтайском крае пенсионер повез в соседний регион незнакомого парня и пропал. Позже стало известно, что его нашли живым.

    Взято отсюда.

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