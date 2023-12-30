В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя пенсионерка

Фото: phonoteka.org
Вечером женщина вышла из своего дома и отправилась в неизвестном направлении. Волонтеры просят жителей региона помочь в поисках
В Горно-Алтайске без вести пропала 90-летняя Зоя Иванова, сообщает ПСО След-Алтай .
Ориентировка Фото: ПСО След – Алтай
Известно, что 29 декабря в 18.00 женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
Ранее сообщалось , что в Алтайском крае пенсионер повез в соседний регион незнакомого парня и пропал. Позже стало известно, что его нашли живым.
Взято отсюда.
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