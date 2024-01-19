В Горном Алтае восстановили движение по Чуйскому тракту после камнепада

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Основной ремонт дорожного полотна запланирован на весенне-летний период этого года. На участке обещают поставить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения
Движение на участке федеральной автодороги Р-256 “Чуйский тракт”, где произошел камнепад, открыли по двум полосам для всех видов транспортных средств. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram .
“Транспортное сообщение с Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай полностью восстановлено“, – говорится в сообщении.
Образовавшиеся провалы заполнили крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью, частично восстановили барьерное ограждение. Всего с проезжей части убрали около 25 кубометров крупных обломков.
По словам главы региона, на пострадавшем участке дороги установят ограничение скорости до 20 км/ч.
Напомним, утром 19 января в Республике Алтай сильный камнепад произошел на Чуйском тракте. ЧП случилось в Онгудайском районе. Часть скалы обвалилась на участок дороги между населенными пунктами Акбом и Чибит.
Взято отсюда.
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