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В Горном Алтае восстановили движение по Чуйскому тракту после камнепада

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В Горном Алтае восстановили движение по Чуйскому тракту после камнепада

Фото: solundar04

Основной ремонт дорожного полотна запланирован на весенне-летний период этого года. На участке обещают поставить дорожные знаки, ограничивающие скорость движения

Движение на участке федеральной автодороги Р-256 “Чуйский тракт”, где произошел камнепад, открыли по двум полосам для всех видов транспортных средств. Об этом сообщил глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram .

Транспортное сообщение с Улаганским и Кош-Агачским районами Республики Алтай полностью восстановлено“, – говорится в сообщении.

Образовавшиеся провалы заполнили крупнообломочным грунтом и песчано-гравийной смесью, частично восстановили барьерное ограждение. Всего с проезжей части убрали около 25 кубометров крупных обломков.

По словам главы региона, на пострадавшем участке дороги установят ограничение скорости до 20 км/ч.

Напомним, утром 19 января в Республике Алтай сильный камнепад произошел на Чуйском тракте. ЧП случилось в Онгудайском районе. Часть скалы обвалилась на участок дороги между населенными пунктами Акбом и Чибит.

Взято отсюда.

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