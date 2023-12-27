В городе Барнауле мужчина и женщина предстали перед судом по обвинению в разбойном нападении и лишении жизни жителя Новосибирской области

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя и его 29-летней знакомой. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая, решившая продать свой автомобиль посредством размещения объявления на популярном сайте сети Интернет, договорилась со своим знакомым, имевшим перед ней денежный долг, совершить разбойное нападение на потенциального покупателя транспортного средства. На размещенное объявление откликнулся житель Новосибирской области, с которым женщина договорилась встретиться для якобы совершения сделки купли-продажи машины, которая на тот момент была уже продана другому лицу, о чем сообщила своему сообщнику. Поздно вечером 28 сентября, находясь на безлюдном участке местности на территории Индустриального района Барнаула, обвиняемая препроводила потерпевшего будто бы для демонстрации автомобиля, где ее сообщник напал на мужчину и несколько раз ударил его молотком в область головы. После того, как потерпевший перестал оказывать сопротивление, злоумышленник забрал у него приготовленные для покупки транспортного средства деньги в сумме около 100 тысяч рублей, мобильный телефон и сумку с документами и скрылся с места происшествия.

Случайные прохожие вызвали потерпевшему бригаду скорой медицинской помощи, однако спустя несколько часов от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении.

Благодаря грамотно-проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям следователей и сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Грамотно проведённые первоначальные следственные действия позволили обнаружить на участке местности недалеко от места происшествия орудие преступления и вещи потерпевшего, а в квартире обвиняемой – похищенные денежные средства.

Несмотря на то, что обвиняемая противодействовала следствию, придумывая себе алиби, следователем СК была полностью восстановлена картина произошедшего и собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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