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В городе Барнауле начальнику профильного отдела полиции предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере

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В городе Барнауле начальнику профильного отдела полиции предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение начальнику отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой отделом полиции по Октябрьскому району следственного управления УМВД России по городу Барнаулу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемый предложил гражданке, обратившейся в отдел полиции с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий, передать ему взятку в сумме 650 тысяч рублей за решение вопроса о возбуждении уголовного дела и его оперативном расследовании. Находясь в служебном кабинете, сотрудник полиции получил от женщины, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 300 тысяч рублей в качестве части ранее обговоренной взятки. Полицейский был задержан с поличным на месте преступления оперативными сотрудниками ФСБ.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется Управлением ФСБ России по Алтайскому краю при содействии ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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