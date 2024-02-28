В городе Барнауле следователи СК предъявили обвинение местному жителю в убийстве приятеля

Следственным отделом по Железнодорожному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 19-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 27 февраля обвиняемый, находясь у себя в квартире одного из многоэтажных домов по улице Матросова города Барнаула, в компании знакомых употреблял наркотическое средство. В определенный момент он беспричинно стал набрасываться на присутствующих и наносить им удары предметами быта, а затем нанес своему 18-летнему другу множественные ножевые ранения, от которых последний скончался на месте происшествия. После этого молодой человек с ножом в руках выбежал на улицу, где его впоследствии задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, проводится дальнейший сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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