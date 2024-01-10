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В городе Рубцовске перед судом предстала бывшая сотрудница одного из предприятий по обвинению во взяточничестве

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В городе Рубцовске перед судом предстала бывшая сотрудница одного из предприятий по обвинению во взяточничестве

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отдела снабжения Рубцовского филиала одного из акционерных обществ. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в крупном размере).

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год обвиняемая получила взятки на общую сумму более 370 тысяч рублей от двух руководителей коммерческих организаций за способствование заключению с данными обществами договоров на поставку для нужд предприятия горюче-смазочных материалов, специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю и ОЭБ и ПК МО МВД России «Рубцовский».

Следствием собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о совершении коррупционного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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