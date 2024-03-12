В Иваново самолет загорелся в воздухе и рухнул в районе кладбища

Фото: vk.com/dtp_37_ivanovo

По некоторым данным, самолет упал в районе лесопосадки, не дотянув до аэродрома. Есть предположения, что он выполнял учебный вылет и во время полета у самолета воспламенился левый двигатель

В Иваново очевидцы сообщают о падении самолета. По другим данным, загоревшееся в воздухе судно удалось аварийно посадить, однако борт наполовину разрушен.

По словам местных жителей, на Северном аэродроме в районе места падения самолета слышны хлопки взрыва и работают сирены. На видео с места происшествия виден черный дым, передает ” Газета.ru “.

По информации Telegram-канала Mash , самолет загорелся прямо в небе над аэродромом. Предварительно, воспламенился левый двигатель. По словам очевидцев, самолет посадили в районе местного кладбища. По неподтвержденной информации, на борту находились 12 человек, судно наполовину разрушено.

Как сообщает Readovka , упавшим самолетом оказался Ил-76. Вероятно, он выполнял учебный вылет. Baza отмечает, что ЧП с военно-транспортным самолетом произошло при заходе на посадку: у самолета отвалился левый двигатель, на место направили скорую помощь.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не было.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи едва не потерпел крушение самолет Boeing 737-800 со 168 пассажирами. Борт при заходе на посадку попал в сильную грозу, и при заходе на второй круг едва не произошла катастрофа.

Взято отсюда.

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