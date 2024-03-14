В Камне-на-Оби грузовой поезд переехал пьяную женщину

Инцидент произошел на 616 километре перегона станций Камень-на-Оби — Тарадоново. Транспортные полицейские установили, что две женщины начали переходить железнодорожные пути в неположенном для этого месте, не убедившись в отсутствии поездов. Предотвращая наезд, машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Одна женщина успела перейти пути, столкновения со второй избежать не удалось, — сообщили в Транспортной полиции Сибири.

От полученных травм 50-летняя пострадавшая скончалась. По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Взято отсюда.

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