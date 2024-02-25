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В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

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В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

Фото: Антон Червяков

В Камне-на-Оби по примеру крупных городов Алтайского края сотрудники Росгвардии будут выезжать на вызовы после нажатия тревожной кнопки фельдшерами скорой помощи

В Камне-на-Оби медики скорой помощи получили тревожные кнопки, сообщают “Каменские новости” .

В местном автопарке всего пять автомобилей. Все они уже оборудованы кнопками экстренного вызова. Программное обеспечение уже установили и протестировали с группой быстрого реагирования охраны.

По словам старшего фельдшера Каменской больницы Марины Сатункиной, в обещанный норматив прибытия в течении 5-7 минут в черте города сотрудники Росгвардии укладываются.

Отметим, что данный проект уже реализуется в других городах Алтайского края. Первой в эксперименте поучаствовала станция скорой помощи Рубцовска. Теперь тревожные кнопки появятся по всему краю.

К сожалению, случаев, когда тревожная кнопка необходима медикам, становится все больше. Пьяные, неадекватные, зачастую агрессивные люди мешают фельдшеру оказать помощь пациенту, создают угрозу его безопасности. Совсем недавно выломали дверь в скорой. Так что, данное новшество крайне необходимо в текущей ситуации“, – говорит Сатункина.

Ранее в Бийске фельдшеры скорой помощи воспользовались тревожной кнопкой , установленной у них на планшете.

Взято отсюда.

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