В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

Фото: Антон Червяков

В Камне-на-Оби по примеру крупных городов Алтайского края сотрудники Росгвардии будут выезжать на вызовы после нажатия тревожной кнопки фельдшерами скорой помощи

В Камне-на-Оби медики скорой помощи получили тревожные кнопки, сообщают “Каменские новости” .

В местном автопарке всего пять автомобилей. Все они уже оборудованы кнопками экстренного вызова. Программное обеспечение уже установили и протестировали с группой быстрого реагирования охраны.

По словам старшего фельдшера Каменской больницы Марины Сатункиной, в обещанный норматив прибытия в течении 5-7 минут в черте города сотрудники Росгвардии укладываются.

Отметим, что данный проект уже реализуется в других городах Алтайского края. Первой в эксперименте поучаствовала станция скорой помощи Рубцовска. Теперь тревожные кнопки появятся по всему краю.

“К сожалению, случаев, когда тревожная кнопка необходима медикам, становится все больше. Пьяные, неадекватные, зачастую агрессивные люди мешают фельдшеру оказать помощь пациенту, создают угрозу его безопасности. Совсем недавно выломали дверь в скорой. Так что, данное новшество крайне необходимо в текущей ситуации“, – говорит Сатункина.

Ранее в Бийске фельдшеры скорой помощи воспользовались тревожной кнопкой , установленной у них на планшете.

Взято отсюда.

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