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В Камне-на-Оби на тревожные сообщения отреагировали адекватно

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В Камне-на-Оби на тревожные сообщения отреагировали адекватно

Каменские школы второй день оперативно реагируют на электронные сообщения о якобы заложенных в зданиях образовательных учреждений взрывных устройствах.

Первое такое письмо пришло еще на прошлой неделе, в четверг, в лицей №2. Причем, пришло оно на электронную почту школы, где юридическим адресом значится тот корпус, где сейчас дети не учатся, где идет капитальный ремонт. Уроки проходят в другом здании. Но руководство лицея, все педагоги и сотрудники быстро сориентировались на тревожное сообщение, поступившее на электронную почту в 12 часов, оповестили родителей о необходимости забрать детей домой, и организованно вывели учащихся на улицу. Школу обследовали сотрудники полиции, сообщения оказались ложными. Вторая смена приступила к занятиям по расписанию.

«Здание для нас не знакомое, учимся здесь недавно, но уже успели провести учения по эвакуации. Это помогло. Я благодарна учителям за выдержку и организованность, родителям – за понимание и адекватную реакцию. Мы увидели, над чем еще надо поработать. И сегодня, когда нам уже в третий раз пришли такие сообщения, действовали более слаженно. Паники не было», – рассказала директор лицея Светлана Захарова.

Вчера с 9.00 часов до 9.15 письма с угрозами якобы минирования зданий пришли уже во все шесть школ города. Сегодня такие сообщения начали поступать с 7.39 часов. Руководители и сотрудники образовательных учреждений действовали по отработанной схеме, заботясь о безопасности детей. Школьников выводили из помещений, отправляли по домам. После проверки зданий, вторая смена начала заниматься в штатном порядке.

Родители, встревоженные ситуацией, обратили внимание директоров школ, районного управления образования на недоработки при эвакуации детей и оповещении родителей. Одни беспокоились, что дети выходили раздетые, стояли вблизи зданий, предлагали перевести учеников на дистанционку, пока все не успокоится. Другие резонно замечали, что одеты были дети или нет – в данной ситуации не самое главное.

«Те, кто рассылают такие сообщения, этого от нас и ждут – страха, рассеянности, тревоги, паники, закрытия школ. Мы не должны вестись на эти провокации. Все школы обследованы сотрудниками полиции, кинологи с собаками обыскали каждую школу. Никаких подозрительных предметов найдено не было. В каждой школе есть рамки металлоискателей, охрана, видеонаблюдение. Школы повысят качество антитеррористических учений. К родителям огромная просьба – поговорить с детьми, настроить их в таких ситуациях внимательно слушать учителей, действовать так, как их учили», – пояснила начальник управления образования Каменского района Оксана Иванова.

Есть информация, что подобные сообщения поступили сегодня в один из ссузов города. В колледжах и техникуме регулярно проводятся учения на такой случай, поэтому к действиям в подобных ситуациях здесь готовы.

«Алтайская правда» уже неоднократно рассказывала о подобных случаях. Лжетеррористы, а именно под такое определение попадают те, кто рассылает угрозы о насилии, периодически пытаются посеять панику у учеников образовательных учреждений, у их родителей. Напоминаем, что такие сообщения Уголовный кодекс РФ квалифицирует по статье 207 – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновным или их законным представителям грозят большие штрафы, а в некоторых случаях и лишение свободы.

Наталья ИСАЕВА, Тамара ЛОГИНОВА

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Взято отсюда.

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