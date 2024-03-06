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В Канаде молния ударила в самолет с сотнями пассажиров

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В Канаде молния ударила в самолет с сотнями пассажиров

Фото: Unsplash.com

Самолет не получил повреждений и продолжил путь. По словам пилота, трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на самолете

В Канаде молния ударила прямо в пассажирский самолет, который вылетал из местного аэропорта. Инцидент попал на видео, сообщает ” Российская газета “.

Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada 3 марта направлялся из Ванкувера в Лондон в условиях грозы. В момент, когда самолет взлетел в ВПП, в борт ударила молния, сообщает Mash .

На борту находилось 550 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Самолет продолжил путь в пункт назначения и не получил повреждений.

Взято отсюда.

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