В канун Нового года в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

На них можно приобрести фермерские продукты из первых рук

Во всех районах Барнаула 23 декабря с 10:00 до 14:00 пройдут предновогодние продовольственные ярмарки. На них можно приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, масло и булочки от фермеров из первых рук. О местах проведения рассказали в пресс-службе администрации города.

Публикуем адреса проведения ярмарок:

Железнодорожный район — пр-т Ленина, 71;

Индустриальный район — ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский район — пл. Народная;

Октябрьский район — ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный район — пр-т Красноармейский, 36.

В общей сложности на предыдущих ярмарках в сентябре барнаульцы сделали покупок на 12,6 миллиона рублей, 2 млн из которых было потрачено на овощи и фрукты.

Взято Источник

28.12.2023