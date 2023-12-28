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В канун Нового года в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

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На них можно приобрести фермерские продукты из первых рук

В канун Нового года в Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

Во всех районах Барнаула 23 декабря с 10:00 до 14:00 пройдут предновогодние продовольственные ярмарки. На них можно приобрести мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, масло и булочки от фермеров из первых рук. О местах проведения рассказали в пресс-службе администрации города.

Публикуем адреса проведения ярмарок:

  • Железнодорожный район — пр-т Ленина, 71;
  • Индустриальный район — ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский район — пл. Народная;
  • Октябрьский район — ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район — пр-т Красноармейский, 36.

В общей сложности на предыдущих ярмарках в сентябре барнаульцы сделали покупок на 12,6 миллиона рублей, 2 млн из которых было потрачено на овощи и фрукты.

Взято Источник
28.12.2023

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